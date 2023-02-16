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الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا يقيل مدربه للمرة الثانية في غضون شهر وسبيتسيا يلحق به

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أقال نادي ساليرنيتانا الإيطالي الجريح مدربه دافيدي نيكولا للمرة الثانية في غضون شهر وعيّن البرتغالي باولو سوزا بدلاً منه.

Reuters


وجاء في بيان مقتضب للنادي  الأربعاء "يعلن ساليرنيتانا أنّه يعفي السيد دافيدي نيكولا من مهامه كمدرب للفريق الأول".

في منتصف كانون الثاني/يناير الفائت، أعلن ساليرنيتنا عن إقالة مدربه بعد الخسارة المذلة 8-2 أمام أتالانتا.

ولكن المالك دانيلو إيرفولينو غيّر رأيه بعد يومين ومنح الفرصة للمدرب الذي أبقى الفريق بأعجوبة في دوري الأضواء الموسم الماضي.

لكن ذلك لم يدم طويلاً بعد سقوط الفريق الاثنين ضد فيرونا (1-0)، أحد منافسيه للبقاء هذا الموسم.

ونشر ساليرنيتانا سريعًا صورًا تظهر سوزا في التدريبات وقال في بيان: "يعلن ساليرنيتانا أنه توصل إلى اتفاق مع السيد باولو سوزا وأوكل إليه قيادة الفريق الأول".

يحتل الفريق المركز السادس عشر في الدوري على بُعد أربع نقاط من أول مراكز الهبوط، وأمام نقطتين من سبيتسيا السابع عشر الذي أقال بدوره لوكا غوتي الأربعاء.

الدوري الإيطالي دافيدي نيكولا ساليرنيتانا
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