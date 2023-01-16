English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا يقيل مدربه دافيدي نيكولا

من قبل

أعلن نادي ساليرنيتانا إقالة مدربه دافيدي نيكولا غداة سقوطه المذل أمام مضيفه أتالانتا 2-8 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Reuters

وفشل ساليرنيتانا في تحقيق الفوز في مبارياته الست الأخيرة حيث مني بأربع هزائم مقابل تعادلين ما أدى إلى تراجعه إلى المركز السادس عشر في ترتيب "سيري آ" بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.

واستلم نيكولا مهامه في النادي في شباط/فبراير الماضي عندما كان الفريق في المركز الأخير ونجح في إنقاذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية مما دفع النادي الى تجديد عقده.

وقال ساليرنيتانا في بيان "يشكر النادي المدرب على شغفه وتفانيه لتحقيق الهدف التاريخي المتمثل في البقاء في دوري الدرجة الأولى ويتمنى له كل التوفيق لمواصلة مسيرته".
 
 

الدوري الإيطالي ساليرنيتانا
السابق لاتسيو يعود إلى سكة الانتصارات
اقرأ
لاتسيو يعود إلى سكة الانتصارات وفوز هام جداً لروما
التالي
-

آخر الأحداث

>