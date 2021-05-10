سالرنيتانا يصعد للأولى و"مونزا بالوتيلي" يخوض الملحق

وحسم سالرنيتانا صعوده الى دوري الأضواء الإثنين في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من دوري الدرجة الثانية، وذلك بفوزه الكبير على بيسكارا الهابط إلى الدرجة الثالثة 3-0.

وسينافس سالرنتيتانا بين الكبار للمرة الأولى منذ موسم 1998-1999 والثالثة فقط في تاريخه بعد 1947-1948.

وسيكون على النادي الذي يتخذ من ساليرنو، جنوب نابولي، مقراً له، أن يجري تعديلاً إدارياً تمهيداً لمشاركته في دوري الأضواء لأن جزءاً من ملكيته تعود إلى مالك ورئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو.

وتمنع قوانين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على ناديين يشاركان في نفس الدرجة أن تعود ملكيتهما لشخص واحد، وقد حددت مدة شهر للناديين المعنيين لتسوية وضعهما الإداري.

وكان مونزا الذي يضم في صفوفه المهاجم الدولي السابق ماريو بالوتيلي والذي انتقلت ملكيته إلى بيرلوسكوني في 2018، يمني النفس بسقوط سالرنيتانا لكي يحظى بفرصة خطف البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة الى الدرجة الأولى، لكن هذا الأمر لم يحصل وحتى أنه خسر مباراته على أرضه ضد بريشيا (صفر-2).

وسيحل سالرنيتانا وإمبولي في دوري الأضواء بدلاً من كروتوني وبارما اللذين هبطا الى الدرجة الثانية، فيما لم تحدد حتى الآن هوية الهابط الثالث مع بقاء ثلاث مراحل على ختام الموسم.