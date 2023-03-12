ساسوولو يسدي خدمة لإنتر ولاتسيو بإسقاطه روما



وفاجأ ساسوولو نادي العاصمة وأسقطه في معقله بعدما دك شباكه بأربعة أهداف، لينهي بالتالي مسلسل المباريات التي خاضها "جالوروسي" بشباك نظيفة على أرضه في الدوري منذ مطلع العام الجديد.

وعوضاً عن أن يصبح على المسافة ذاتها من إنتر، تراجع روما إلى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف ميلان حامل اللقب الذي يلتقي الإثنين مع ساليرنيتانا.



هدفان وتمريرة حاسمة للوريّنتيه

وبغياب مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي بدأ تنفيذ عقوبة إيقاف لمباراتين، بدأ روما اللقاء بأسوأ طريقة ممكنة بعدما وجد نفسه متخلفاً بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي أرمان لوريّنتيه (13و18).

لكن البولندي نيكولا زاليفسكي أعاد نادي العاصمة إلى أجواء اللقاء بتقليصه الفارق إثر عرضية من ليوناردو سبيناتسولا تلقفها بتسديدة "على الطاير" ارتدت من الأرض وخدعت الحارس أندريا كونسيلي (26).

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، أهدى الألباني ماراش كومبولا الضيوف ركلة جزاء طرد بسببها بعدما أسقط بيراردي في المنطقة المحرمة، لينبري له الأخير بنجاح في شباك البرتغالي باتريسيو (4+45).

وزج نادي العاصمة بالأرجنتيني باولو ديبالا بين الشوطين بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، ونجح نجم يوفنتوس السابق في إعادة "جالوروسي" إلى اللقاء بتقليصه الفارق بتسديدة جميلة من خارج المنطقة (50).

إلا أن الضيوف ضربوا مجدداً وأعادوا الفارق إلى هدفين عبر بينامونتي بعد تمريرة من لوريّنتيه (75)، مؤكداً الفوز رغم تمكن القائد الهولندي جورجينيو فينالدوم من تقليص الفارق متأخراً بعد تمريرة من الإنكليزي كريس سمولينغ (4+90).

رابيو يهدي الفوز ليوفنتوس

وواصل يوفنتوس نتائجه الإيجابية بفوزه 4-2 على ضيفه سامبدوريا.



وسجّل رباعية يوفنتوس البرازيلي بريمير (11) والفرنسي رابيو (26 و64) والأرجنتيني سوول (90+4) علماً أن الصربي فلاهوفيتش أهدر ركلة جزاء (69).

ووقّع أغويلو والصربي دوريتشيتش على هدفي الضيف (31 و32).

وصار رصيد يوفنتوس 38 نقطة في المركز السابع.

فوز خامس توالياً لفيورنتينا



وحقق فيورنتينا فوزه الخامس توالياً في جميع المسابقات، وجاء على حساب مضيفه كريمونيزي متذيل الترتيب 2-صفر.



ويدين "فيولا" بفوزه في هذه المباراة إلى رولاندو ماندراغورا والبرازيلي أرثر كابرال اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 27 و50 توالياً.

وتعادل مونتسا مع مضيفه هيلاس فيرونا الثامن عشر بهدف لستيفانو سينسي (55) مقابل هدف لسيموني فيدري (51).