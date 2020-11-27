ساسوولو لتعميق جراح إنتر-كونتي ونابولي للفوز من أجل مارادونا



ويدخل انتر لقاء ساسوولو في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم السبت،

عقب الخسارة أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني 2-0 في دوري الأبطال الأربعاء حيث وضعته على باب قوسين من الخروج من الدور الأول للموسم الثالث توالياً.

وفي مسعاه لتعويض الخيبة القارية وإزالة بعض الضغوطات عن كاهلي كونتي، يصطدم إنتر بساسوولو مفاجأة الموسم والذي هو أحد ثلاثة فرق، مع ميلان ويوفنتوس، التي لم تخسر بعد في الدوري.

ويحتل "نيراتسوري" المركز الخامس في "سيري أ" بفارق ثلاث نقاط عن ساسوولو، لذا فإن الفوز سيضعه في موقع جيد للاقتراب من الصدارة في مسعاه للقب أول في الدوري منذ العام 2010.

أما في حال خسارته مقابل فوز غريمه وجاره ميلان على فيورنتنيا، سيجد نفسه على بعد ثماني نقاط من الصدارة.

وقال كونتي عقب الخسارة أمام ريال مدريد: "علينا العمل لسد الفجوة وأن نكون قوة ضاربة مجدداً".

ويملك كل من إنتر وساسوولو أفضل هجوم في الدوري هذا الموسم حيث سجل كل منهما 20 هدفاً في ثماني مباريات لذا تعد المواجهة بمتعة على أرض الملعب.

وتنتظر ميلان مواجهة حذرة أمام ضيفه فيورنتينا الخامس عشر الأحد حيث سيختبر قدراته بالمنافسة والتسجيل بغياب نجمه إبراهيموفيتش هداف الدوري الذي تعرض لإصابة في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر خلال الفوز 3-1 على نابولي في المرحلة السابقة، سجل خلالها هدفين وغاب عن تعادل فريقه 1-1 أمام ليل الفرنسي في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

وسجل ابراهيموفيتش (39 عاماً) والذي يجري أحاديث مع مدرب منتخبه الوطني بشأن إمكانية عودته عن الاعتزال الدولي، عشرة من أصل أهداف ميلان الـ19 في الدوري هذا الموسم ووجد طريقه إلى الشباك في المباريات الست جميعها التي خاضها.



نابولي للفوز من أجل مارادونا



أما نابولي المفجوع برحيل مارادونا فيستضيف روما الثالث مساء الأحد في مواجهة قوية وعاطفية على ملعب سان باولو المزمع تغيير اسمه ليصبح ملعب دييغو مارادونا أو سان باولو-مارادونا بعدما ارتفعت الأصوات المطالبة بذلك، أبرزها من رئيس بلدية المدينة لويجي دي ماجيستريس، في حين صرح رئيس النادي اوريليو دي لاورنتيس: "أعتقد أنه من المنصف أن نسمي ملعب سان باولو باسمك لكي تبقى معنا"

وقال نجم الفريق لورنتسو إينسيني: "مارادونا يعني الكثير، ليس فقط بالنسبة لي ولكن لجميع النابوليين، لقد دافع دائماً عنا، لقد كان دائماً يحملنا في قلبه ويجب أن نفعل الشيء نفسه".

وسيأمل نابولي السادس أن يخرج بالنقاط الثلاث أمام فريق العاصمة ليعزز آماله بالمنافسة على اللقب الطامح بتحقيقه للمرة الثالثة بعدما قاده مارادونا إلى لقبيه الوحيدين في تاريخه عامي 1987 و1990.

ويدخل روما المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على كلوج الروماني في الدوري الاوروبي وإثر ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري آخرها على بارما بثلاثية نظيفة.

يوفنتوس لمواصلة صحوته

ويحل يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الأخيرة ضيفاً على بينيفينتو الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء السبت، بعد أن حجز مقعده إلى دور ثمن النهائي من دوري الأبطال إثر فوزه على فرنتسفاروش المجري 2- صفر الثلاثاء.

إلا أنّ نادي "السيدة العجوز" لا يقدم مستويات مقنعة خارج ارضه هذا الموسم بعدما اكتفى بفوز مقابل ثلاثة تعادلات في الدوري، لكن لاعبي المدرب أندريا بيرلو عادوا إلى سكة الانتصارات الأسبوع الماضي بفوزهم على كالياري 2-صفر.