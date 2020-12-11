English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

ساسوولو إلى الوصافة مؤقتا رغم النقص العددي

من قبل

استعاد ساسوولو توازنه وصعد إلى الوصافة مؤقتا بفوزه على ضيفه بينيفينتو 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك رغم النقص العددي في صفوفه منذ بداية الشوط الثاني.

beIN SPORTS


ودخل ساسوولو اللقاء بعد أن مني في المرحلة قبل الماضية بهزيمة أولى هذا الموسم على يد إنتر ميلان (صفر-3)، ثم أتبعها بتعادل سلبي مع روما، ما تسبب بتخلفه عن ميلان المتصدر بفارق 7 نقاط والتراجع إلى المركز الخامس.

لكن فريق المدرب روبرتو دي زيربي نجح الجمعة في العودة إلى سكة الانتصارات التي بلغت ستة، وذلك بفضل هدف سجله منذ الدقيقة السابعة دومينيكو بيراردي من ركلة جزاء في مباراة استهلها الفريقان بدقيقة صمت على بطل مونديال 1982 باولو روسي الذي توفي ليل الأربعاء-الخميس عن 64 عاما بعد صراع مع مرض عضال.

ورفع ساسوولو الذي خسر جهود السلوفاكي لوكاس هاراسلين في الدقيقة 49 بالبطاقة الحمراء، رصيده إلى 22 نقطة وتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي يحل الأحد ضيفا على كالياري، وأربع خلف ميلان المتصدر الذي يلعب الأحد أيضا مع بارما.

                  
                  
 

إنتر ساسوولو الدوري الإيطالي ميلان بينيفينتو
السابق ميلان لتعزيز صدارته ويوفنتوس ض
اقرأ
ميلان لتعزيز صدارته ويوفنتوس ضيفاً على جنوى
التالي

آخر الأحداث