ساسولو يتألق ويُسقط روما برباعية

فعلى استاد مابي، تقدم فرانشيسكو كابوتو بهدفين لساسولو في الدقيقتين السابعة و16 ثم أضاف فيليب ديوريتشيتش الهدف الثالث في الدقيقة 26 .

ورد إدين دجيكو بهدف لروما في الدقيقة 55 لكن زميله لورينزو بيليغريني تعرض للطرد في الدقيقة 69، ورغم النقص العددي سجل جوردان فيرتو الهدف الثاني لروما من ضربة جزاء في الدقيقة 73 لكن بعد دقيقة واحدة أحرز جيريمي بوغا الهدف الرابع لساسولو.

الفوز رفع رصيد ساسولو إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد روما عند 39 نقطة في المركز الرابع.

وضمن المرحلة ذاتها اقتنص فريق بولونيا فوزاً غاليا من ضيفه بريشيا بهدفين مقابل هدف فيما تعادل كالياري مع ضيفه بارما (2-2)

ونجح بولونيا في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين ليحصد ثلاث نقاط غالية.

وتقدم بريشيا بهدف عن طريق إرنستو توريغروسا من ضربة جزاء في الدقيقة 36 ثم رد ريكاردو أورسوليني بهدف التعادل لبولونيا في الدقيقة 43 وخطف ماتيا باني هدف الفوز القاتل قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

ورفع بولونيا رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد بريشيا عند 15 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وفي مواجهة كالياري وبارما والتي أقيمت على ملعب سانت إيليا، سجل جواو بيديو جلفاو وجيوفاني سيميوني هدفي كالياري في الدقيقتين 19 و54 وتكفل جوراي كوشكا وأندرياس كورنلويس بتسجيل هدفي بارما في الدقيقة 42 و90.

ورفع كالياري رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام بارما صاحب المركز السابع.

وسيكون بمقدور ميلان الثامن تخطي الفريقين عندما يستضيف فيرونا الأحد.

لكن الفريق اللومباردي سيفتقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان ابراهيمزفيتش بسبب معاناته من الرشح، بحسب ما أكد السبت مدربه ستيفانو بيولي.

