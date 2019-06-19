ساري يصل إلى تورينيو تحضيراً لاستلام تدريب يوفنتوس

وأكد فريق "السيدة العجوز" على موقعه الرسمي "ساري يصل إلى تورينو"، وأرفق الخبر بصور عن المدرب السابق لنادي تشيلسي الإنكليزي وهو يسير بعيداً عن طائرة خاصة.

وتابع "وصل مدرب يوفنتوس الجديد إلى تورينو في وقت سابق هذا المساء. أهلاً وسهلاً بك يا ساري".

وسيعقد ساري (60 عاماً) أول مؤتمر صحافي له في قاعة "جاني وأومبرتو أنييلي" في ملعب "أليانز" الخاص بفريق يوفنتوس الخميس في تمام الساعة التاسعة (بتوقيت غرينيتش).

ويخلف ساري في سدة التدريب مواطنه ماسيمليانو أليغري الذي كان أعلن رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم المنصرم بعدما قاده إلى لقب الدوري الإيطالي خمس مرات تواليا، لكنه دفع غالياً ثمن فشله على الصعيد الأوروبي وتحديداً في مسابقة دوري ابطال أوروبا بخروجه من ربع النهائي امام أياكس أمستردام الهولندي (تعادل 1-1 ذهاباً في امستردام وخسر 1-2 إياباً في تورينو).

ويعود ساري إلى إيطاليا لتسلم مهمة تدريب بطل إيطاليا بعقد لمدة ثلاثة أعوام، بعد موسم واحد فقط من مغادرة فريقه السابق نابولي إلى "ستامفورد بريدج"، حيث أمضى موسماً مضطرباً توجه بإحراز أوّل القابه في مسيرته التدريبية.

وقبل إنهاء الموسم مع تشيلسي بمنحى إيجابي تجلى بالفوز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وقيادته للمركز الثالث في الدوري الانكليزي الممتاز، واجه ساري محطات سلبية خلال العام الذي أمضاه مع "البلوز"، وكان في فترات عدة عرضة لانتقادات حادة من المشجعين لاسيما بسبب تراجعه في بعض المراحل وتلقيه هزائم قاسية أبرزها السقوط أمام مانشستر سيتي صفر-6 في شباط/فبراير.

وبهذه الخطوة، يعود ساري إلى بلاده حيث أمضى الجزء الأكبر من مسيرته. وحيث كانت المهمة الأخيرة له قبل الانتقال الى تشيلسي، الإشراف على الإدارة الفنية لنابولي بين العامين 2015 و2018.

واختير ساري أفضل مدرب في إيطاليا لموسم 2015-2016، علماً بأنه قاد نابولي إلى الحلول وصيفاً ليوفنتوس مرتين (2016 و2018).

