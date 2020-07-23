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الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

ساري: "فقدنا الانتظام"

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برر ماوريتسيو ساري سقوط فريقه يوفنتوس أمام أودينيزي قائلاً "فقدنا الانتظام، حتى بعد التعادل، لأننا أردنا الفوز بأي ثمن. بهذه الطريقة ذهبنا بالمباراة إلى مستوى خطر، وبعد الدقائق التسعين خسرناها".

AFP

ورفض المدرب السابق لنابولي وتشيلسي الإنكليزي الحديث عن مواجهة ليون في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، مشددا "في الوقت الحالي، أنا لا أفكر بدوري الأبطال. لا يوجد في ذهني سوى سمبدوريا ومباراة الأحد: يجب أن نفكر أولا بالكرة وبعدها بالكأس".

وكان يوفنتوس يمني النفس بالفوز على مضيفه أودينيزي في الجولة 35 من الكالتشو والظفر بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي، إلا أنه وجد نفسه متخلفاً بهدفين بعد تقدمه في الشوط الأول من المباراة.

ومن المؤكد أن هذه الهزيمة ستزيد الضغط على ساري، لاسيما أن يوفنتوس متواجد في هذا الموقف الذي يمنحه فرصة حسم اللقب بحصوله على ثلاث نقاط من مبارياته الثلاث الأخيرة ضد سمبدوريا وكالياري وروما.
 

ماوريسيو ساري
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