ساري: "فقدنا الانتظام"

ورفض المدرب السابق لنابولي وتشيلسي الإنكليزي الحديث عن مواجهة ليون في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، مشددا "في الوقت الحالي، أنا لا أفكر بدوري الأبطال. لا يوجد في ذهني سوى سمبدوريا ومباراة الأحد: يجب أن نفكر أولا بالكرة وبعدها بالكأس".

وكان يوفنتوس يمني النفس بالفوز على مضيفه أودينيزي في الجولة 35 من الكالتشو والظفر بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي، إلا أنه وجد نفسه متخلفاً بهدفين بعد تقدمه في الشوط الأول من المباراة.

ومن المؤكد أن هذه الهزيمة ستزيد الضغط على ساري، لاسيما أن يوفنتوس متواجد في هذا الموقف الذي يمنحه فرصة حسم اللقب بحصوله على ثلاث نقاط من مبارياته الثلاث الأخيرة ضد سمبدوريا وكالياري وروما.

