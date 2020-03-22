زلاتان يستعد لخوض تحدّ جديد

يتجه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لوضع حد لمسيرته الكروية الحافلة مع نهاية الموسم الحالي رسميا حيث يتطلع لبدء مسيرة إدارية وفقا لما أشارت إليه صحيفة "ميرور" الإنكليزية اليوم الأحد.

وانضم زلاتان ٣٨ عاما، للفريق في يناير الفائت، بعد أن كان تركه عام ٢٠١٢، ويبدو ان تجربته لن تتخطى الأشهر القليلة.

ولم ترق خطوة إقالة ميلان مدير كرة القدم في الفريق زفونيمير بوبان للسويدي خصوصا أن الكرواتي لعب دورا محوريا في عودته للفريق الإيطالي.

وأضافت ميرور نقلا عن صحيفة سبورت ميدياست الإيطالية أن زلاتان يفضل البدء بتحد إداري على تجديد عقده مع ميلان لمدة عام.