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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

زلاتان يستعد لخوض تحدّ جديد

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يتجه زلاتان لخوض غمار الإدارة بعد مسيرة كروية حافلة.

AFP

يتجه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لوضع حد لمسيرته الكروية الحافلة مع نهاية الموسم الحالي رسميا حيث يتطلع لبدء مسيرة إدارية وفقا لما أشارت إليه صحيفة "ميرور" الإنكليزية اليوم الأحد.

وانضم زلاتان ٣٨ عاما، للفريق في يناير الفائت، بعد أن كان تركه عام ٢٠١٢، ويبدو ان تجربته لن تتخطى الأشهر القليلة.

ولم ترق خطوة إقالة ميلان مدير كرة القدم في الفريق زفونيمير بوبان للسويدي خصوصا أن الكرواتي لعب دورا محوريا في عودته للفريق الإيطالي.

وأضافت ميرور نقلا عن صحيفة سبورت ميدياست الإيطالية أن زلاتان يفضل البدء بتحد إداري على تجديد عقده مع ميلان لمدة عام.

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