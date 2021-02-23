زانيولو يعاود تمارينه مع روما بعد 6 أشهر من الغياب

وكتب المهاجم البالغ 21 عاما في حسابه على إنستاغرام "إعادة الانطلاق... كم اشتقت إليك (الكرة)".

كما نشر روما مقاطع فيديو لجلساته التدريبية على وسائل التواصل الاجتماعي إن كان بالكرة أو بدونها، تمهيدا للعودة إلى المباريات والتي لن تكون على الأرجح قبل نيسان/أبريل.

وسبق لزانيولو أن غاب عن الملاعب قرابة سبعة أشهر بعد خضوعه لعملية لعملية جراحية في كانون الثاني/يناير 2020 من أجل معالجة تمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، ثم تعرّض لإصابة مشابهة لكن في الركبة اليسرى.

ويأمل زانيولو أن يتعافى في الوقت المناسب لكي يتواجد مع المنتخب الإيطالي الصيف المقبل في كأس أوروبا المقررة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو المقبلين بعدما أرجئت لعام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأعرب مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني أكثر من مرة عن أمله بتواجد زانيولو مع "سكوادرا أتسورا" في كأس أوروبا التي يستهلها فريقه في 11 حزيران/يونيو على الملعب الأولمبي في روما ضد تركيا (من المقرر أن تقام النهائيات في 12 مدينة أوروبية).

وتضم المجموعة الأولى سويسرا وويلز اللتين ستواجهان إيطاليا على الملعب الأولمبي أيضا.

وكان زانيولو من أبرز نجوم المنتخب الإيطالي في مسيرته المثالية خلال التصفيات المؤهلة إلى النهائيات القارية، وقد سجل مرتين في خمس مشاركات وكان من المفترض أن يكون من العناصر التي يعول عليها المدرب روبرتو مانشيني الصيف المقبل.