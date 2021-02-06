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الدوري الإيطالي

"ريمونتادا" تورينو تمنحه التعادل أمام أتالانتا

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فرّط أتالانتا بتقدمه بثلاثة أهداف نظيفة على أرضه ليخرج بتعادل مخيّب 3-3 أمام ضيفه تورينو، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم السبت ويفشل في العودة إلى سكة الانتصارات.

AFP

كان نادي مدينة برغامو يأمل في استعادة توازنه بعد أن سقط على أرضه 1-3  أمام لاتسيو في المرحلة السابقة، إلا أنّه اكتفى بنقطة ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع. 

ودخل أتالانتا اللقاء بعد أن فرض الأربعاء تعادلاً سلبياً على نابولي ضمن كأس إيطاليا، إلا أنّه كان يأمل الاستعداد أفضل للقاء الإياب على أرضه الأربعاء المقبل. 

وتقدم فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني عندما رفع الهولندي مارتن دي رون كرة طويلة من وراء خط منتصف الملعب خلف المدافعين وصلت إلى السلوفيني يوسيب ايليتشيتش داخل المنطقة تابعها في المرمى (12).

وضاعف الألماني روبن غوزنس تقدم أصحاب الأرض بتمريرة من الكولومبي لويس موريال نحو القائم الثاني تابعها من زاوية ضيقة ارتطمت بالحارس سيريغو وتحولت للمرمى (19).

وسجل موريال الهدف الثالث بتسديدة من داخل المنطقة (21) ليظن أتالانتا أنه في طريقه إلى فوز مريح.

إلا أن عودة تورينو بدأت في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عندما انبرى القائد أندريا بيلوتي لركلة جزاء تصدى لها الحارس بيرلوجي غوليني إلا أنها تهيأت أمام المهاجم تابعها في المرمى (41).

وسجل الضيوف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عندما ارتدت تسديدة رولاندو مادراغورا من العارضة وتهيأت أمام البرازيلي غليسون بريمير تابعها في الشباك (45+1).

واكتملت عودة تورينو عبر رأسية البديل فيديريكو بوناتسولي بعد ثلاث دقائق من دخوله إثر ضربة ثابتة بعيدة نفذها سيموني فيردي (84).

ورفع تورينو في الدوري ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر.


في مكان آخر، حقق سبيتسيا فوزاً متأخراً على مضيفه ساسوولو 2-1.

أتالانتا الدوري الإيطالي تورينو
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