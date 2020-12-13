رونالدو يواصل تطويع الأرقام القياسية

وفي جعبة ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة 365 انتصار .

كريستيانو رونالدو أول لاعب يحقق 400 انتصار في الدوريات الخمس الكبرى في القرن الـ 21 pic.twitter.com/Dj5LreEG7m — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 13, 2020

واعتلى الدون رونالدو صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف، بالتشارك مع نجم نادي ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يحمل الرصيد ذاته من الأهداف.

وبعد تسجيله ثنائية من علامة الجزاء في مرمى برشلونة ضمن دوري أبطال أوروبا قبل أيام، وتكراره الأمر اليوم، هذه المرة الأولى التي يسجل فيها رونالدو من ركلتي جزاء في مباراتين متتاليتين طوال مسيرته الاحترافية كلاعب كرة قدم.

وسجل كريستيانو رونالدو أكبر عدد من الأهداف في أول 71 مباراة له في الدوري الإيطالي في حقبة الثلاث نقاط للفوز (62)، قبله سجل شيفتشينكو الرقم القياسي السابق (52هدفًا في أول 70 مباراة لعبها؛ وأحرز 60 هدفًا في أول 85 مباراة).