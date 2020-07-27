رونالدو يهدي لقبه الثاني للمتضررين من كورونا

وحسم فريق "السيدة العجوز" لقبه التاسع تواليا في "سيري أ" الاحد بفوزه 2-صفر على سمبدوريا ليبتعد بفارق سبع نقاط أمام مطارده المباشر انتر ميلان قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

ويدين يوفنتوس بفوزه إلى رونالدو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وساهم في الثاني عندما سدد كرة قوية ارتدت من الحارس وتابعها فيديريكو برنارديسكي داخل المرمى (67)، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وقال البرتغالي عبر منشور على حسابه على إنستغرام مرفقا بصورة احتفال الفريق في غرفة تبديل الملابس "أنا سعيد جدا باللقب الثاني على التوالي في الدوري وللاستمرار في صناعة التاريخ مع هذا النادي العظيم والرائع".

وتابع "أهدي هذا اللقب لكل مشجعي يوفنتوس، لا سيما أولئك الذين عانوا ويعانون من الجائحة التي فاجأتنا جميعا وقلبت العالم رأسا على عقب".

ولم يكن الموسم سهلا على الـ"بيانكونيري" بعد أن وجد نفسه متقدما بفارق نقطة يتيمة عن لاتسيو قبل توقف المنافسات في منتصف آذار الفائت بسبب "كوفيد-19" بعد أن كانت إيطاليا من أكثر البلدان تضررا من الوباء الذي أدى الى وفاة اكثر 35 ألف شخص في البلاد.

وعلى الرغم من أن فريق ساري حقق فقط فوزين في مبارياته الست الأخيرة مقابل تعادلين وهزيمتين، إلا أنه استفاد بشكل كبير من الهفوات التي وقع فيها منافسوه، لاسيما لاتسيو وإنتر ليواصل هيمنته على الدوري.

وتابع رونالدو: "لم يكن الأمر سهلا! شكّل دعمكم وموقفكم وتصميمكم القوة التي كنا بحاجة اليها للمواجهة في المراحل الاخيرة القوية من الدوري والصراع حتى النهاية لهذا اللقب الذي ينتمي لكل إيطاليا".

ولا يزال أفضل لاعب في العالم خمس مرات أمام تحد فردي قبل مرحلتين من النهاية، إذ يتنافس مع نجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي (34 هدفا) على لقب هداف "سيري أ" هذا الموسم علما أن البرتغالي يتخلف عنه بثلاثة أهداف.