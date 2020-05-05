رونالدو يعود إلى تورينو

وغادر رونالدو، ٣٥ عاماً إيطاليا قبل يوم من إيقاف الدوري بسبب كورونا، كي يكون الى جانب والدته التي عانت من جلطة دموية.

وهبطت طائرة رونالدو الخاصة رفقة صديقته وابنائه في تورينو نحو الساعة 10.20 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام في إيطاليا التي نشرت فيدوهات لموكب سيارات قالت إنها لنجم يوفنتوس وهو مغادرا مطار تورينو-كاسيلي.

ومع وصول اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات سيقضي فترة أسبوعين في الحجر الصحي الوقائي.

ولعب رونالدو آخر مباراة أمام انتر حين فاز فريقه ٢-٠ خلف أبواب موصدة ثم سافر بعد ذلك.

وخلال مكوثه في البرتغال كان رونالدو نشطا على مواقع التواصل الاجتماعي مظهرا تدريباته وأنشطته اليومية.

واستأنفت التدريبات الفردية في إيطاليا بعد السماح بفتح مراكز التمارين، على أن يؤذن للفرق بالتدريب بدءا من ١٨ مايو جماعيا مع الالتزام بالتباعد بين اللاعبين وفقا للتوصيات الصحية.

ورغم ذلك ليس واضحا متى يمكن استئناف مباريات كرة القدم المحلية.

وخضع لاعبو يوفنتوس لاختبارات كورونا في تورينو على أن يخضع سائر اللاعبين للفحوصات فور عودتهم إلى إيطاليا.

وكان ساسوولو أول الفرق التي استأنفت التدريبات قبل أن تحذو فرق روما وبولونيا الامر ذاته.

معاناة العودة

وعانى رونالدو للعودة إلى إيطاليا بسبب قيود السفر المفروضة في إسبانيا.

وحاول رونالدو العودة يوم الاحد إلا انه لم يسمح لطائرته في الإقلاع من مطار مدريد وتم رفض طلب إقلاعها ثلاث مرات قبل منح الضوء الأخضر للإقلاع نحو مطار فونشال في ماديرا حيث كان مقررا أن يستقل رحلة خاصة إلى تورينو.

لكن في وقت مبكر من مساء الاثنين، تم التأكيد حسب "جورنال دي ماديرا" أن رونالدو نجح في مغادرة ماديرا.

وأفاد موقع "فوتبول إيطاليا" ومصادر إيطالية أخرى أن طائرة رونالدو Gulfstream G200 قد غادرت فونشال حيث اتضح من مواقع رصد الطائرات حول العالم أنه متجه نحو شمال إيطاليا تحديداً إلى تورينو.

كما انتشر فيديو على يوتيوب يشير إلى مغادرة طائرة رونالدو لماديرا.