رونالدو محل إشادة ساري ورئيس فيورنتينا "يثور" على التحكيم

وعلّق ساري على تألق رونالدو الذي يحتفل الأربعاء المقبل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، قائلاً "كريستيانو رونالدو يواصل التسجيل يوماً بعد الآخر، وهذا الأمر مهم جداً بالنسبة له على الصعيد النفسي. إنّه جيد على الصعيد البدني، ويخلق الفارق".

والهدف هو الـ 50 لرونالدو في 70 مباراة خاضها مدافعاً عن ألوان يوفنتوس منذ انتقاله إليه صيف عام 2018 قادماً من ريال مدريد الإسباني، إلى جانب 10 تمريرات حاسمة.

ولم يكن المالك الأميركي لفيورنتينا روكو كوميسو راضياً عن ركلتي الجزاء اللتين احتُسبتا ضد فريقه، قائلاً: "أشعر بالاشمئزاز ممّا رأيته اليوم، لاسيما ركلة الجزاء الثانية. أشعر بغضب كبير ولا أحب التحدث عن هذا النوع من الأمور (التحكيم)، ولم يسبق لي أن فعلت ذلك".

ورأى رجل الأعمال الذي اشترى الـ"فيولا" الصيف الماضي، أنّ "يوفنتوس قوي جداً وليس بحاجة إلى هذه الأمور (مساعدة التحكيم). لا يمكن للحكام تقرير مصير المباريات".