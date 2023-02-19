روما يهزم فيرونا ويرتقي إلى المركز الثالث

وسجل النرويجي أولا سولباكين هدف فوز فريق العاصمة في الدقيقة 45 بعد تمريرة من ليوناردو سبيناتسولا.

ورفع روما رصيده إلى 44 نقطة بعد أن حقق أنصاره الثالث عشر مقابل 5 تعادلات و5 هزائم وتقدم للمركز الثالث بفارق الأهداف أمام ميلان.

وضمن المرحلة ذاتها عاد لاتسيو بفوز ثمين من أرض ساليرنيتانا بهدفين دون رد أحرزهما المهاجم المخضرم شيرو ايموبيلي في الدقيقتين 60 و69 من ركلة جزاء.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

يوفنتوس يواصل صحوته

وواصل يوفنتوس صحوته ومحاولته الخروج من صدمة حسم 15 نقطة من رصيده بسبب التلاعب في البيانات المالية، وذلك بتحقيقه فوزه المحلي الرابع توالياً، وجاء على حساب مضيفه سبيتسيا بهدفين نظيفين سجلهما مويس كين بعد تمريرة من الصربي فيليب كوشتيتش (32) والبديل الأرجنتيني أنخل دي ماريا من خارج المنطقة (66).

و رفع يوفنتوس رصيده الى 32 نقطة في المركز السابع.

ويمني فريق المدرب ماسيميليانو أليغري النفس بتجاوز نانت الخميس المقبل من أجل الابقاء على أمله بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل من خلال إحراز لقب "يوروبا ليغ".

وأفلت فيورنتينا من هزيمة ثالثة توالياً وأنقذ نقطة أمام ضيفه إمبولي بفضل البديل البرازيلي أرثر كابرال الذي أدرك التعادل في الدقيقة 85 من اللقاء، بعدما كان فريقه متخلفاً منذ الدقيقة 29 بهدف نيكولو كامبياغي.

