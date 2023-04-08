روما يهزم تورينو ويرتقي إلى المركز الثالث

ويتقدم نادي العاصمة بفارق نقطة عن ميلان ونقطتين عن إنتر الذي حصد نقطة واحدة في آخر أربع مباريات، وسيواجه بنفيكا البرتغالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومرة جديدة كان المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا منقذاً لفريقه بتسجيله هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة.

ورفع ديبالا رصيده الى 11 هدفا هذا الموسم علماً أنه انتقل اليه في مطلعه قادماً بصفقة حرة من يوفنتوس.

في المقابل، مُني أتالانتا بالخسارة أمام مضيفه بولونيا صفر-2 السبت.

وانتظر بولونيا الشوط الثاني ليسجل هدفي اللقاء عبر نيكولا سانسوني (49) وريكاردو أورسوليني (86).

ويتقدم بولونيا الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي-البرازيلي تياغو موتا بفارق نقطتين عن فيورنتينا التاسع الذي انتهت سلسلة انتصاراته المتتالية عند 9 بعد تعادله أمام ضيفه سبيتسيا 1-1.

وتقدم فيورنتينا بهدف عكسي من المدافع البولندي برزيميسلاف فيسنييفسكي في مرمى فريقه (25)، وأدرك المهاجم الفرنسي مبالا نزولا التعادل لسبيتسيا (32).

وحقق كريمونيزي في صراع القاع فوزه الثاني فقط هذا الموسم على حساب مضيفه سمبدوريا 3-2.

وخطف كريمونيزي النقاط الثلاث في مباراة دراماتيكية بهدفين متأخرين من الجورجي لوكا لوشوشفيلي (85) والمدافع البديل ليوناردو سيرنيكولا (90+5).

وحافظ سمبدوريا على تقدمه 2-1 قبل 5 دقائق من الوقت الاصلي، بعدما سجل له الدولي الجزائري مهدي ليريس (15) والبديل الهولندي سام لامرز (66)، فيما قلّص كريمونيزي الفارق عبر باولو غيليوني (35)، قبل أن ينهار وتستقبل شباكه هدفين قاتلين.

وتخلى كريمونيزي عن القاع بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن سمبدوريا متذيل الترتيب.

وتعادل أودينيزي مع مونتسا 2-2.

