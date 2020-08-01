روما يقلب الطاولة على يوفنتوس

وافتتح الأرجنتيني غونزالو هيغواين التسجيل للسيدة العجوز في الدقيقة الخامسة وبعد ذلك مسك روما بزمام المواجهة فعدّل الكرواتي نيكولا كالينيتش الكفة (23) ثم أضاف الأرجنتيني دييغو بيروتي الثاني من ركلة جزاء (44) والثالث في الدقيقة 52.

وتوّج يوفنتوس قبل مرحلتين من نهاية الموسم، بطلاً للدوري الإيطالي للمرة التاسعة توالياً.

ويحتل روما، الذي ضمن المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، المركز الخامس برصيد 70 نقطة.

وخلت تشكيلة يوفنتوس التي واجهت روما من اسم كريستيانو رونالدو، ما يرجح أن ماوريتسيو ساري فضّل إراحة البرتغالي استعداداً لاستضافة ليون الفرنسي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وخسر يوفنتوس مباراة الذهاب ضد ليون بنتيجة 0-1 في شباط/فبراير الماضي، قبل تعليق منافسات المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وغاب عن تشكيلة يوفنتوس اليوم السبت، المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، والذي يعاني من إصابة تهدد أيضاً مشاركته في المباراة دوري الأبطال.