روما يعلن رحيل فونسيكا مع نهاية الموسم الحالي

ونشر "جالوروسي" بياناً على موقعه الرسمي أكد من خلاله نبأ الاستغناء عن المدرب البرتغالي مع نهاية الموسم الحالي.

وقال الأميركي دان فريدكين رئيس النادي "بالنيابة عن الجميع في روما، نودّ أن نشكر باولو فونسيكا على عمله الجاد وقيادته للفريق خلال العامين الماضيين".

وأضاف "نتمنى له كل التوفيق في مشواره المستقبلي".

The club can confirm that head coach Paulo Fonseca will leave at the end of the season.

#ASRoma — AS Roma English (@ASRomaEN) May 4, 2021

وتولّى البرتغالي تدريب الـ"جالوروسي" منذ يونيو 2019 ، قادماً من شاختار دونيتسك الأوكراني.

وقال فونسيكا: "على مدار العامين الماضيين، شهدنا عدداً من النجاحات والإخفاقات، لكنني دائمًا ما قدمت كل ما لدي من أجل هذا النادي وهذه المدينة".

وسيستمر باولو وطاقمه التدريبي في قيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري.