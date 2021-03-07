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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

روما يضيف ثلاث نقاط هامة إلى رصيده

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انتزع روما انتصارا صعباً من ضيفه جنوى بهدف دون رد الأحد ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP

أقيمت المباراة على ملعب الأوليمبيكو معقل فريق الذئاب، وتمكن جيانلوكا مانشيني من تسجيل هدف الفوز لروما بضربة رأس رائعة في الدقيقة 24، وعجز جنوى عن إدراك التعادل في الوقت المتبقي من المباراة التي سيطر عليها فريق العاصمة الإيطالية.

ورفع روما رصيده إلى 50 نقطة بعد أن حقق فوزه الخامس عشر هذا الموسم مقابل 5 تعادلات و6 هزائم، فتقدم إلى المركز الرابع مؤقتاً بفارق نقطة أمام أتالانتا الذي تنتظره مواجهة محتدمة أمام إنتر غداً ضمن المرحلة ذاتها.

من جانبه تجمد رصيد جنوى عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر، إذ تلقى خسارته الحادية عشرة مقابل 9 تعادلات و6 انتصارات. 
 

جنوى روما الدوري الإيطالي
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