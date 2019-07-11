روما يضم حارس ريال بيتيس باو لوبيز

وانضم لوبيز إلى صفوف ريال بيتيس الموسم الماضي قادماً من إسبانيول الذي استهل مسيرته الاحترافية معه عام 2014 وأعاره موسم 2016-2017 إلى توتنهام الإنكليزي.

وقال لوبيز الذي لعب 32 مباراة مع ريال بيتيس الموسم الماضي، في فيديو تقديمه الذي نشر على الموقع الرسمي للنادي الإيطالي: "من المستحيل تقريباً قول لا لناد مثل روما. إنها خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرتي وأشعر بأنني مستعد لمواجهة هذا التحدي الجديد".

وخاض لوبيز (24 عاماً) مباراته الدولية الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضد البوسنة عندما دخل بديلاً لحارس مرمى تشيلسي الإنكليزي حاليا كيبا أريثابالاغا.