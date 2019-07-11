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كأس أمم إفريقيا 2019
الدوري الإيطالي

روما يضم حارس ريال بيتيس باو لوبيز

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انتقل حارس مرمى فريق بيتيس إشبيلية ومنتخب إسبانيا لكرة القدم باو لوبيس إلى صفوف روما الإيطالي لمدة خمسة مواسم حتى عام 2024 مقابل 23,5 مليون يورو بحسب ما أعلنه الناديان الأربعاء.

Reuters

وانضم لوبيز إلى صفوف ريال بيتيس الموسم الماضي قادماً من إسبانيول الذي استهل مسيرته الاحترافية معه عام 2014 وأعاره موسم 2016-2017 إلى توتنهام الإنكليزي.

وقال لوبيز الذي لعب 32 مباراة مع ريال بيتيس الموسم الماضي، في فيديو تقديمه الذي نشر على الموقع الرسمي للنادي الإيطالي: "من المستحيل تقريباً قول لا لناد مثل روما. إنها خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرتي وأشعر بأنني مستعد لمواجهة هذا التحدي الجديد".

وخاض لوبيز (24 عاماً) مباراته الدولية الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضد البوسنة عندما دخل بديلاً لحارس مرمى تشيلسي الإنكليزي حاليا كيبا أريثابالاغا.

روما الإيطالي باو لوبيز
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