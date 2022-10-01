روما يصالح جماهيره ويزيد جراح إنتر

وكان إنتر البادئ بالتسجيل عبر فيديريكو ديماركو بتسديدة خادعة زاحفة من داخل المنطقة من اللمسة الأولى إثر تمريرة بينية رائعة من نيكولو باريلا أسكنها على يمين حارس المرمى الدولي البرتغالي روي باتريسيو (30).



ونجح الأرجنتيني باولو ديبالا في إدراك التعادل لفريق العاصمة بتسديدة رائعة "على الطاير" بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة عرضية من الجهة اليسرى لليوناردو سبيناتسولا أسكنها على يسار السلوفيني سمير هاندانوفيتش (39).



وهو الهدف الرابع لديبالا في مرمى إنتر ميلان في مبارياته الخمس الأخيرة ضده.

وحرمت العارضة التركي هاكان تشالهان أوغلو من هدف بردها كرته من ركلة حرة مباشرة (63).

ونجح المدافع الدولي الإنكليزي السابق كريس سمولينغ في منح التقدم لروما بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة إثر ركلة حرة لعبها لورنتسو بيليغريني (75).

ودفع إينزاغي بأربعة لاعبين دفعة واحدة عقب الهدف حيث أشرك لاعب روما السابق الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان والأرجنتيني خواكين كوريا والألماني روبن غوزنس وراوول بيلانوفا دون أن تتغير النتيجة.



وعوَّض روما خسارته على أرضه أمام أتالانتا صفر-1 في المرحلة الماضية عندما طرد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حرم من الجلوس على دكة البدلاء اليوم في مواجهة فريقه السابق الذي قاده إلى ثلاثية تاريخية عام 2010 (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا).

وهو الفوز الخامس لروما هذا الموسم فصحح مساره في الدوري برفع رصيده إلى 16 نقطة وصعد إلى المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف خلف أودينيزي الذي يحلّ ضيفاً على فيرونا الإثنين في ختام المرحلة، وبفارق نقطتين أمام لاتسيو الذي يستضيف سبيتسيا الأحد، وميلان الذي يحل ضيفاً على إمبولي لاحقاً.

واستعد فريق العاصمة جيداً للقمة المرتقبة على ملعبه الأولمبي أمام ضيفه ريال بيتيس الإسباني الخميس المقبل في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

في المقابل، مني إنتر بخسارته الثانية توالياً والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري

وجاءت الخسارة قبل الامتحان الصعب على أرضه أمام برشلونة الإسباني الثلاثاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وتجمد رصيد إنتر عند 12 نقطة في المركز السابع وهو مهدد بالتراجع إلى المركز الثامن في حال فوز يوفنتوس على ضيفه بولونيا الأحد.