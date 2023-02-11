روما يسقط في فخ التعادل أمام ليتشي

وبادر أصحاب الأرض بافتتاح النتيجة عبر البرازيلي روجر إيبانيس الذي سجّل خطأ في مرمى فريقه (7).

إلاّ أنّ الأرجنتيني باولو ديبالا أدرك التعادل للذئاب بواسطة ركلة جزاء في الدقيقة (17).

وبذلك رفع روما رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع.

أما ليتشي فقد بات في جعبته 24 نقطة في المرتبة الرابعة عشرة.

وضمن ذات المرحلة فاجأ أتالانتا مستضيفه لاتسيو بفوزه عليه بهدفين دون ردّ عبر دافيدي زاباكوستا (23) والدنماركي راسموس هويلوند (65).

وبات أتالانتا ثالثًا برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف أمام روما وميلان في حين توقّف عدّاد لاتسيو عند 39 نقطة في المرتبة السادسة.

أما مواجهة إمبولي وسبيتسيا فقد آلت نتيجتها للتعادل الإيجابي (2-2).