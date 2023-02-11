English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

روما يسقط في فخ التعادل أمام ليتشي

من قبل

سقط روما في فخ التعادل أمام مستضيفه ليتشي (1-1) اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP

وبادر أصحاب الأرض بافتتاح النتيجة عبر البرازيلي روجر إيبانيس الذي سجّل خطأ في مرمى فريقه (7).

إلاّ أنّ الأرجنتيني باولو ديبالا أدرك التعادل للذئاب بواسطة ركلة جزاء في الدقيقة (17).

وبذلك رفع روما رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع.

أما ليتشي فقد بات في جعبته 24 نقطة في المرتبة الرابعة عشرة.

وضمن ذات المرحلة فاجأ أتالانتا مستضيفه لاتسيو بفوزه عليه بهدفين دون ردّ عبر دافيدي زاباكوستا (23) والدنماركي راسموس هويلوند (65).

وبات أتالانتا ثالثًا برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف أمام روما وميلان في حين توقّف عدّاد لاتسيو عند 39 نقطة في المرتبة السادسة.

أما مواجهة إمبولي وسبيتسيا فقد آلت نتيجتها للتعادل الإيجابي (2-2).

أتالانتا لاتسيو روما الدوري الإيطالي ليتشي
السابق جيرو يٌعيد ميلان إلى سكة الانت
اقرأ
جيرو يٌعيد ميلان إلى سكة الانتصارات
التالي
-

آخر الأحداث

>