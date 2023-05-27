روما يسقط في الوقت القاتل أمام فيورنتينا

وتقدم فريق العاصمة حتى الدقائق الأخيرة بهدف مبكر سجله ستيفن الشعراوي (11)، قبل أن تتلقى شباكه هدفين قاتلين في الدقائق الخمس الأخيرة عبر الصربي لوكا يوفيتش (85) والفرنسي جوناثان إيكونيه (88).

وتجمد رصيد روما عند 60 نقطة في المركز السادس على بُعد أربع نقاط من ميلان الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة الى البطولة القارية الأولى، وبالتالي بات من المستحيل اللحاق به مع مباراة وحيدة متبقية.

ويملك فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فرصة أخرى للتأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل، وذلك في حال فوزه الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد إشبيلية الإسباني في ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام المتخصص في هذه البطولة التي حقق لقبها ست مرات قياسية ولم يخسر أي نهائي.

وأراح مورينيو البعض من لاعبيه للمباراة المرتقبة، علماً أنه لم يخسر أي نهائي قاري خاضه في مسيرته التدريبية.

أما فيورنتينا الذي دخل الى المباراة بعد خسارته الأربعاء نهائي كأس ايطاليا أمام إنتر 1-2، فحقق فوزاً معنوياً بعد أن فقد آماله بالتأهل الى أي مسابقة قارية عبر الدوري، رافعاً رصيده الى 53 نقطة في المركز التاسع بفارق ست نقاط عن يوفنتوس الذي يحتل آخر مركز مؤهل إلى أوروبا.

ويملك فيورنتينا فرصة حجز بطاقته إلى مسابقة الدوري الأوروبي في حال فوزه على وست هام يونايتد الانكليزي في المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ في السابع من حزيران/يونيو المقبل.

