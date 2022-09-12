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الدوري الإيطالي

روما يستعيد توازنه بفوز صعب في إمبولي

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استعاد روما توازنه بعد سقوطه المدوي الأسبوع الماضي بفوز صعب 2-1 على مضيفه إمبولي الاثنين في ختام المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP

ومُني روما بخسارة قاسية برباعية نظيفة أمام مضيفه أودينيزي الاسبوع الماضي في الدوري، قبل أن يسقط خارج أرضه 2-1 الخميس ضد لودوغوريتس البلغاري ضمن الجولة الاولى من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

في إمبولي، تقدم فريق العاصمة عبر الأرجنتيني باولو ديبالا (17)، قبل أن يعادل أصحاب الأرض برأسية فيليبو باندينيلي (43). إلا أن هدف الحسم كان للمهاجم الإنكليزي تامي أبراهام قبل عشرين دقيقة من النهاية (71).

وأهدر القائد لورنتسو بيليغريني فرصة إضافة الهدف الثالث لفريقه عندما سدد الكرة من ركلة جزاء ارتدت من العارضة (80).

وهذا الفوز الرابع لروما هذا الموسم مقابل تعادل وهزيمة ليرفع رصيده الى 13 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع أودينيزي الرابع وعلى بُعد نقطة من فرق المقدمة الثلاثة.

روما إمبولي
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