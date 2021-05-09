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الدوري الإيطالي

روما يستعرض أمام كروتوني وثنائية للاعب ريال مدريد المعار

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حاول روما مصالحة جماهيره الغاضمة من خروجه المحزن من الدوري الأوروبي بفوز عريض على كروتوني في مباراة شهدت ثنائية من لاعب ريال مدريد المعار.

AFP

ودكّ فريق روما شباك ضيفه كروتوني الهابط إلى الدرجة الثانية بخماسية نظيفة ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف نادي العاصمة الإسباني بورخا مايورال المعار من ريال مدريد (47، 90)، لورينتسو بيليغريني (70، 74)، والأرمني هنريخ مخيتاريان (78).
 

وكان مايورال أعير في الموسم المنصرم من ريال مدريد إلى روما وقدم أداءً مقبولاً مع فريق العاصمة.

ورفع روما الذي خرج من نصف نهائي الدوري الأوروبي الخميس الفائت بعد تخلفه بمجموع المواجهتين أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي (8-5، فاز روما إياباً 3-2)، رفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز السابع. 

وفي مباريات أخرى، فاز ساسوولو على جنوى 2-1، وكالياري على بينيفينتو 3-1، فيما تعادل فيرونا وتورينو بهدف لكل منهما.
          

روما الدوري الإيطالي بورخا مايورال
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