روما يرجئ تدريباته بعد إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا

بعد أن أعلن حارس المرمى البديل أنتونيو ميرانتي إصابته الأسبوع الفائت، كشف المهاجم الإسباني كارليس بيريز أيضا عن إصابته الخميس.

كما أعلن الظهير الأيسر البرازيلي برونو بيريش الجمعة عبر حسابه على إنستغرام "للأسف فحصي إيجابي" بـ"كوفيد-19" مشيرا الى أنه لا يعاني من أي عوارض.

وتابع "سألتزم بالأيام المحددة لعزل نفسي ولكن أتوق للعودة الى العمل مع باقي الفريق".

وأشارت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت وقناة "سكاي سبورت" إلى أن اللاعب الرابع المصاب هو الهولندي جاستن كلويفرت، بعد أن عاد من العطلة في بلاده ومن جزيرة ايبيزا الإسبانية السياحية.

وأفادت تقارير صحافية أن روما أرجأ عودته الى التمارين استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 19 أيلول/سبتمبر، يوما واحدا حيث سيقوم بفحوصات الكشف عن الفيروس يوم السبت.

وأعلن عدد من الأندية الأخرى عن حالات إيجابية بعد عودة اللاعبين والمدربين من العطلة، إذ كشف بولونيا إصابة مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بالفيروس هو الذي يتعالج من سرطان الدم منذ العام الفائت ويخضع للعزل المنزلي.

كما أعلن كالياري عن إصابة كل من الكرواتي فيليب براداريتش، لوكا كيبيتيلي، البرتو تشيري والبلغاري كيريل ديسبودوف بالفيروس.

فيما كشف ساسوولو عن إصابة مهاجمه العاجي جيريمي بوغا، ونابولي عن إصابة مهاجمه أندريا بيتانيا، فيما لم يكشف تورينو عن اسمي لاعبَين مصابين في صفوفه، على غرار العائد الى الدرجة الأولى بنيفينتو الذي أعلن عن حالة إيجابية واحدة.