روما يدعم الكوادر الطبية التي تحارب ضد كورونا

وأوقفت أزمة فيروس كورونا الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم، ومنها الدوري الإيطالي، ويعود تاريخ آخر مباراة لروما إلى 1 آذار/ مارس وفاز 4-3 على كالياري.

#ASRoma has today announced that it will dedicate its first home match in front of fans after football returns to honouring and celebrating the medical workers who have been on the frontline of the battle against #COVID19.

Full story: https://t.co/YyrOTJC2X9 pic.twitter.com/TIsikELVWs — AS Roma English (@ASRomaEN) March 28, 2020

وذكر النادي الإيطالي على منصاته في وسائل التواصل وبعد الإشادة بالكوادر الطبية في إيطاليا وحول العالم، أنه يعد بتقديم 5000 تذكرة مجانية للعاملين في المجال الطبي و"سيمنح الفرصة للمشجعين بإظهار تقديرهم للجهود التي يبذلها الأطباء خلال هذه الأزمة، لتكريم العاملين الطبيين الذين كانوا على خط المواجهة في المعركة".

كما سيقوم نادي العاصمة بتكريم العمال الذين فقدوا أرواحهم، إضافة لإسعار مخفضة للعاملين في المجال الطبي ابتداء من الموسم القادم.

وقال رئيس الذئاب جيمس بالوتا: "من المستحيل أن نفي الطاقم الطبي في إيطاليا وحول العالم، حقه".

وكان بالوتا قد تبرع بـ75 ألف يورو لمشروع يدعم مكافحة فيروس كورونا، كما أطلق النادي حملة تبرعات وصلت لنحو 500 ألف يورو.