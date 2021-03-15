روما يخسر طعنه الأخير أمام أعلى محكمة رياضية

ورفضت أكبر محكمة لفض المنازعات الرياضية في إيطاليا طعن روما وأكدت العقوبة الأصلية التي تلت مباراة انتهت بالتعادل السلبي في اليوم الافتتاحي للموسم في 22 أيلول/سبتمبر.

وسجل روما بطريق الخطأ لاعب الوسط أمادو دياوارا في قائمة لاعبيه تحت 22 عاماً بدلاً من نقله إلى قائمة الفريق الأول بعد أن أكمل 23 عاماً في تموز/يوليو 2020.

وشارك دياوارا أساسياً في المباراة في فيرونا ولعب 89 دقيقة لكن تم معاقبة روما بعدها باعتباره خاسراً 3-صفر بسبب هذا الخطأ الإداري.

وأخفق فريق العاصمة الإيطالية في استئنافه الأول أمام الاتحاد الإيطالي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبهذا يبقى الترتيب الحالي للدوري الإيطالي كما هو حيث يحتل روما المركز السادس برصيد 50 نقطة بينما يحتل فيرونا المركز التاسع برصيد 38 نقطة.