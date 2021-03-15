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الدوري الإيطالي

روما يخسر طعنه الأخير أمام أعلى محكمة رياضية

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قالت اللجنة الأولمبية الإيطالية اليوم الاثنين إن روما خسر الطعن الأخير على عقوبة اعتباره خاسرا 3-صفر بسبب تسجيل لاعب بطريق الخطأ ومشاركته أمام فيرونا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

AFP

ورفضت أكبر محكمة لفض المنازعات الرياضية في إيطاليا طعن روما وأكدت العقوبة الأصلية التي تلت مباراة انتهت بالتعادل السلبي في اليوم الافتتاحي للموسم في 22 أيلول/سبتمبر.

وسجل روما بطريق الخطأ لاعب الوسط أمادو دياوارا في قائمة لاعبيه تحت 22 عاماً بدلاً من نقله إلى قائمة الفريق الأول بعد أن أكمل 23 عاماً في تموز/يوليو 2020.
وشارك دياوارا أساسياً في المباراة في فيرونا ولعب 89 دقيقة لكن تم معاقبة روما بعدها باعتباره خاسراً 3-صفر بسبب هذا الخطأ الإداري.

 وأخفق فريق العاصمة الإيطالية في استئنافه الأول أمام الاتحاد الإيطالي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبهذا يبقى الترتيب الحالي للدوري الإيطالي كما هو حيث يحتل روما المركز السادس برصيد 50 نقطة بينما يحتل فيرونا المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

روما الدوري الإيطالي
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