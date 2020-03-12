روغاني يُطمئن جماهير يوفنتوس

وكشف يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم أن لاعبه البالغ من العمر 25 عاماً، لا يعاني "حاليا ًمن أي أعراض"، مشيراً إلى أن النادي "يقوم حالياً بجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".

وكتب اللاعب عبر حسابه على انستاغرام "أريد أن أطمئن كل أولئك القلقين علي. لكن في هذه اللحظة، أشعر بواجب توجيه الشكر لكل الأطباء والممرضات الذين يكافحون في المستشفيات لمواجهة هذه الأزمة".

وتابع "أدعو الجميع إلى احترام القواعد، لأن هذا الفيروس لا يميز بين أحد! دعونا نفعل ذلك من أجل أنفسنا، أحبائنا ومن حولنا".

وبات روغاني أول لاعب في دوري الدرجة الأولى يصاب بفيروس "كوفيد-19" الذي حصد حياة 827 شخصاً في ايطاليا حيث سجلت اكثر من 12 ألف حالة، لا سيما في شمال البلاد.

وتعتبر إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تأثرًا بالفيروس، وفرضت السلطات إجراءات صارمة وصلت مساء الأربعاء إلى حد إغلاق كل المتاجر باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، للحد من تفشي الفيروس.

ونتيجة إصابة روغاني بفيروس "كوفيد-19" الذي أصبح اعتباراً من الأربعاء "وباءاً" بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، قرر إنتر ميلان الأربعاء تعليق "كافة الأنشطة التنافسية حتى إشعار آخر".

وأتى القرار خشية أن تكون العدوى قد انتقلت إلى لاعبي النادي الذي أكد انه "يتخذ حالياً خطوات لتطبيق كافة الإجراءات اللازمة".

وتطرح نتيجة الفحص الإيجابي لروغاني تعقيدات بشأن إمكان إقامة مباراة يوفنتوس وليون في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأسبوع المقبل.

وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) أعلن الاربعاء عدم اقامة مباراتي انتر ميلان مع خيتافي الاسباني، واشبيلية مع روما المقررتين الخميس في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، بعد قرار إسبانيا بحظر السفر إلى ايطاليا.

كما يرسم هذا القرار علامة استفهام كبيرة حول إقامة إياب ثمن النهائي بين برشلونة ونابولي في دوري الأبطال الأسبوع المقبل أيضاً.

