روغاني يأمل بأن ترفع إصابته بالكورونا مستوى الوعي الصحي

وقال المدافع في تصريحات للقناة التلفزيونية التابعة لنادي السيدة العجوز "أنا على ما يرام، أريد تهدئة مخاوف الجميع. لم تظهر عليّ الأعراض الخطرة التي نسمع عنها قطعاً، لذا أعتبر أنني محظوظ".

وأضاف "ومع ذلك، كانت صدمة حقيقية لأنني كنت الأول في مجالنا (بين لاعبي كرة القدم). آمل في أن يكون هذا الموضوع قد ساعد على زيادة الوعي، لا سيما لدى أولئك الذين لم يفهموا خطورة هذه المشكلة".

ووجه روغاني (25 عاماً) الموجود حالياً في الحجر الصحي الإلزامي في غرفة في الفندق التابع لفريقه في مدينى تورينو، رسالة شكر إلى مشجعيه، قائلاً إن "الكثير من الناس كتبوا لي وأنا أشكرهم. سأتجاوز ذلك، سنتخطى هذا وأتمنى أن نخرج جميعاً منه أكثر قوة".

وكان روغاني أول لاعب في البطولات الوطنية الأوروبية الكبرى تثبت إصابته بفيروس "كوفيد-19"، بحسب ما أعلن يوفنتوس الأربعاء الماضي.

وهي المرة الثانية التي يتوجه فيها روغاني لمشجعي يوفنتوس منذ تأكيد إصابته بالفيروس، إذ طمأنهم بعد ساعات من ذلك بمنشور عبر حسابه على انستاغرام أكد فيه انه بخير، داعياً الجميع إلى احترام الإجراءات المفروضة للحد من تفشي الفيروس.

وتعد إيطاليا أكثر دول أوروبا تأثراً بـ"كوفيد-19" المصنف وباء عالمياً من منظمة الصحة العالمية. وحتى صباح الإثنين، سجلت البلاد 1809 وفاة و24747 إصابة، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس من مصادر رسمية.