رسمياً: تحديد موعد مباراة يوفنتوس وانتر

وأكدت الرابطة بأن مواجهة ديربي إيطاليا ستدور يوم الأحد 8 أذار/مارس دون حضور الجماهير في بيان نشر عبر موقعها الالكتروني.

ووقع رئيس حكومة ايطاليا جوسيبي كونتي الأربعاء على مرسوم أقر فيه إقامة جميع المباريات والأحداث الرياضية في إيطاليا خلف أبواب موصدة حتى 3 نيسان/أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في المرسوم "يستمر السماح بإقامة جميع الأحداث والمسابقات الرياضية من مختلف الأنواع، خاصة أو عامة لكن داخل قاعات (ملاعب) رياضية موصدة أي من دون حضور الجمهور".

وكان تم تأجيل مباراتي الدور نصف النهائي في كأس إيطاليا، بين يوفنتوس وميلان الأربعاء، ونابولي مع إنتر ميلان الخميس ولم يتم تحديد أي موعد جديد لإقامتها.