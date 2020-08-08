رسمياً: أندريا بيرلو مدرباً جديداً ليوفنتوس

وأشار يوفنتوس أن "بيرلو وقع عقداً اليوم لمدة عامين حتى 30 حزيران/يونيو 2022".

وكان بيرلو (41 عامًا)، بطل العالم 2006 ولاعب وسط يوفنتوس بين 2011 و2015، قد عُيّن قبل عشرة أيام مدرباً لفريق تحت 23 عاماً.

وأقيل ساري (61 عاماً) بعد موسم واحد على قدومه من تشيلسي الانكليزي، برغم قيادته "السيدة العجوز" إلى التتويج بلقب الدوري للعام التاسع توالياً.

وبدأ بيرلو مسيرته الكروية في نادي بريشيا عام 1995، انتقل بعدها إلى إنتر (1998) الذي اعاره إلى كل من ريجينا وبريشيا، لينتقل بعد ذلك إلى الجار ميلان حيث أمضى عشرة أعوام (2001-2011) فاز خلالها بالدوري مرتين والكأس والكأس السوبر محلياً، وبدوري أبطال أوروبا مرتين والكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية.

انضم بعدها إلى يوفنتوس (2011-2015) حيث فاز بلقب "سيري أ" أربع مرات متتالية، واختتم مسيرته كلاعب في نيويورك سيتي الأميركي (2015-2017).

وعلى صعيد المنتخب الوطني، توج بيرلو بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

