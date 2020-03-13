رسالة عاطفية من رونالدو بسبب فيروس كورونا

وقال رونالدو الذي وضع نفسه في الحجر بعد إصابة زميله في يوفنتوس دانييلي روغاني بفيروس "كوفيد-19"، في رسالة مطولة: "يمر العالم بلحظة صعبة للغاية تتطلب أقصى قدر من العناية والاهتمام منا جميعاً، أتحدث إليكم اليوم ليس كلاعب كرة قدم، بل كابن وأب وإنسان معني بآخر التطورات التي تؤثر على العالم بأسره".

وأضاف في حسابه على "تويتر" عبر الإنترنت: "من المهم أن نتبع جميعاً نصيحة منظمة الصحة العالمية والسلطات حول كيفية التعامل مع هذا الوضع الحالي، يجب أن تأتي حماية الحياة البشرية فوق أيّ مصالح أخرى، أفكر بكلّ شخص فقد قريباً له، وأتضامن مع أولئك الذين يحاربون الفيروس، مثل زميلي في الفريق دانييلي روغاني".

والتقط مصور وكالة فرانس برس الجمعة صورة رونالدو برفقة صديقته جورجينا رودريغيز على شرفه منزله في فونشال، ماديرا، حيث يتواجد منذ أيام عدة في حجر طوعي على الرغم من أنّه لم يظهر أيّ عوارض إصابة بفيروس "كوفيد-19"، بحسب ما أكدت السلطات المحلية الخميس.

وتسبب الفيروس بتعليق الدوري الإيطالي، ثم لحقت به الدوريات في كلّ من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنكلترا، وصولاً إلى المنافسات القارية حيث قرّر الاتحاد الأوروبي إرجاء مباريات الأسبوع المقبل في مسابقتي دوري الأبطال و"يوروبا ليغ".

