رجل أعمال أميركي يتمم صفقة شراء نادي روما

وقال الرئيس الجديد لنادي العاصمة الإيطالية الذي حل بدلاً من الرئيس السابق مواطنه جيمس بالوتا في بيان رسمي: "نحن سعداء بالانضمام إلى عائلة اي أس روما".

وسيتواجد نجل الرئيس راين فريدكن في مجلس إدارة النادي بالإضافة إلى بقاء غيدو فيينغا في منصب المدير العام.

وكان جيمس بالوتا استلم رئاسة النادي عام 2012 لكنه لم يتواجد كثيراً في أروقة النادي حيث كان مقره في بوسطن ما جعله لا يتمتع بشعبية كبيرة لدى انصار النادي.

أما المالك الجديد فأكد انه "سيكون متواجدا جدا في روما" من أجل متابعة الملفات التي تتعلق "بالفريق الذي يمثل جزءاً حيوياً من روح" العاصمة الايطالية.

وقدرت مجلة "فوربس" الاميركية ثورة فريدكن بـ3,6 مليار يورو.

وأنهى روما الدوري الايطالي في المركز الخامس وسيكتفي بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) كما فعل هذا الموسم قبل أن يخرج على يد إشبيليه الإسباني في ثمن النهائي.



