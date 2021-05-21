

وتولى مدرب ليستر سيتي وروما السابق المسؤولية في أكتوبر 2019 عندما كان سامبدوريا في مؤخرة الترتيب وقاده المدرب البالغ من العمر 69 عاماً للخروج من منطقة الهبوط واحتلال المركز 15.



وتحسن مستوى سامبدوريا هذا الموسم وضمن إنهاء الموسم في المركز التاسع قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم أمام بارما غداً السبت.



وقال رانييري: "أبلغت الفريق اليوم بأنني لن أستمر عاماً آخر لكني أود توجيه الشكر للجميع، اللاعبون رائعون، خاصة في أوقات مثل فترة العزل الشامل (بسبب كوفيد-19)، والتي في نهايتها أفلتنا من الهبوط".



وأضاف "هذا الموسم قاتلنا، قدمنا العديد من المباريات الجيدة وأخرى سيئة لكن هذه هي كرة القدم. أريد توجيه الشكر إلى اللاعبين من كل قلبي".