رالف رانغنيك يحدد شروطاً لتدريب ميلان

وفي مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "ميتل دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليوم الأحد، أشار المدرب الألماني إلى اهتمام فريق ميلان الإيطالي به قائلاً: "سيتعين القيام بكثير من الأمور بين الطرفين" حتى يفكر في العودة للتدريب.

ويتولى رانغنيك (61 عاماً)، منصب رئيس قسم الرياضة والتطوير بشركة (ريد بول)، التي تمتلك نادي لايبزيغ.

وأضاف المدرب السابق لفريق لايبزيغ قائلاً: "لقد كان هناك اهتمام. ولكن مع انتشار فيروس كورونا كان هناك أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار بالإضافة إلى التفكير فيما إذا كان رانكيك هو الرجل المناسب لفريق ميلان".

وشدد رانغنيك على أنه لن يدرب إلا بعد تحقيق شروطه قائلاً: "هذا سيعتمد على النادي المعني، ولكن هذا كله أمر افتراضي، لست مهتماً بالجوانب المالية. بالنسبة لي الأمر يتعلق: هل تشعر أن لديك تأثيراً معيناً؟".

وأضاف رانغنيك قائلاً: "أعيش في لايبزيغ منذ 6 سنوات، أشعر براحة شديدة هنا ويمكنني أن أتخيل البقاء هنا لفترة أطول. سينبغي علينا عقد العديد من الاجتماعات معاً للتفكير في شيء آخر."

