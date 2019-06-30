رابيو يصل تورينو للتعاقد مع يوفنتوس

ونشر يوفنتوس على موقعه الأحد صورة للاعب الفرنسي واتبعها بـ "أدريان رابيو وصل إلى تورينو"، ما يوحي عن قرب اتمام صفقة انتقاله من العاصمة الباريسية إلى تورينو.

وأرفق فريق "السيدة العجوز" الخبر في وقت لاحق بعدة صور للاعب الدولي الفرنسي وهو يهم بالنزول من طائرة في مطار تورينو. وأوحى ما نشره يوفنتوس بأن اللاعب سيخضع للفحص الطبي الإثنين.

وتؤكد وسائل الإعلام الإيطالية أن اللاعب الدولي الفرنسي توصل إلى اتفاق مع النادي الإيطالي بشأن انتقاله إلى صفوفه لمدة خمسة أعوام مع مكافأة عند التوقيع بقيمة 10 ملايين يورو.

ويسعى رابيو، في سن الـ 24 عاما، لإطلاق مسيرته الكروية مجدداً مع يوفنتوس، حيث سيلعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحت اشراف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري العائد أخيراً إلى بلاده لتدريب اليوفي بعد عام قضاه مع تشيلسي الانكليزي قاده خلاله للفوز بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسيجاور رابيو زميله السابق في سان جيرمان بلاز ماتويدي، على الرغم من أن وسائل إعلام إيطالية ترجح رحيل الأخير عن النادي.

