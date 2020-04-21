رابطة الدوري الإيطالي ملتزمة بإنهاء الموسم

وقالت رابطة الدوري في بيان "أكدنا عزمنا على إكمال موسم 2019-2020 إذا سمحت الحكومة بذلك".

وأشارت إلى أن أي استئناف سيتم "وفقاً للوائح التي وضعها الاتحاد الدولي فيفا، والاتحاد الأوروبي ويفا والاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومع الامتثال بالبروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين".

وأعربت أندية بريشيا وتورينو وسمبدوريا وأودينيزي وسبال وجنوى وكالياري عن معارضتها لاستكمال الموسم بسبب "أخطار جمة" قد تنجم عن قرار من هذا النوع، وفقًا لتقارير في إيطاليا.

وتقع ستة من هذه الأندية في شمال إيطاليا، حيث بؤرة تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من 24000 شخص في البلاد.

وتوقفت كرة القدم في إيطاليا منذ التاسع من آذار/مارس، وقد اتخذ قرار تمديد إجراءات الإغلاق في البلاد حتى الثالث من أيار/مايو.

وسيلتقي وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي في منتصف الأسبوع الحالي، لكنه حذر أنه غير متأكد من أن فرق الدوري الإيطالي يمكنها حتى استئناف التدريب.

وقال سبادافورا لبرنامج "تي جي 2 بوست" الذي تبثه قناة "راي" العامة "أنا لا أقدم أي ضمانات لبدء البطولة أو التمارين يوم الرابع من أيار/مايو، إذا لم تكن الظروف في البلاد ملائمة".

وأضاف "الرياضة ليست مجرد كرة قدم وليست فقط الدوري الإيطالي. سأقَيم بعناية شديدة (الوضع)، لكن هذا يجب ألا يخلق الوهم بأن استئناف التمارين يعني استئناف البطولة".

وما يؤكد حجم التعقيدات المترافقة مع البحث في استئناف الموسم، قرار طبيب فريق تورينو رودولفو تافانا، الذي شغل منصب ممثل دوري الدرجة الأولى في اللجنة الطبية التابعة للاتحاد، بالاستقالة من منصبه الاثنين.

وتم تعيين تافانا في اللجنة للمساعدة في صياغة بروتوكول لاستئناف كرة القدم.

