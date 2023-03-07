رابطة الدوري الإيطالي تقرر إيقاف كين مباراتين

وسيغيب كين (23 عاماً) عن المباراتين المقبلتين لفريق "السيدة العجوز" ضد سمبدوريا وإنتر.

وطرد كين بعد 40 ثانية فقط من دخوله مكان الكولومبي خوان كوادرادو، وذلك بسبب ضربه جانلوكا مانشيني بدون كرة (90+1).

وقالت لجنة الانضباط التابعة للرابطة إن هذه "الركلة (التي وجهها) إلى ساق الخصم" تقتضي إيقاف الدولي الإيطالي لمباراتين وغرامة قدرها 10 آلاف يورو.

وكان مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري تحسّر لطرد كين وحمّله المسؤولية مشيراً إلى أنه سيتعرض لعقوبة مالية من النادي.

وقال "مويس أخطأ. اعتذر لكنه وضع الفريق في مأزق".

وحسم روما القمة أمام يوفنتوس 1-صفر منهياً صحوة فريق "السيدة العجوز".

وضرب روما عصفورين بحجر واحد حيث استعاد نغمة الانتصارات عقب خسارته المفاجئة أمام كريمونيزي 1-2 في المرحلة الماضية وصعد إلى المركز الرابع بفارق الأهداف أمام ميلان.

ومني يوفنتوس بخسارته الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية في الدوري وتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السابع.