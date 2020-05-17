رئيس وزراء إيطاليا يطلب مزيداً من الضمانات لاستئناف الدوري

وتشهد إيطاليا التي تعد من أكثر الدول تضررا بوباء "كوفيد-19" على صعيد الوفيات، نقاشات مضنية في الآونة الأخيرة من أجل السماح بعودة منافسات "سيري أ" التي علقت منذ التاسع من آذار/مارس.

وأبدت الأندية الأربعاء رغبتها في استئناف المباريات اعتباراً من 13 حزيران/يونيو، لكن اعتماد هذا التاريخ لا يزال يحتاج إلى موافقة رسمية من الحكومة. وعلى رغم التوافق على هذا الموعد، تشير التقارير الصحافية إلى أن الأندية لا تزال منقسمة حول نقاط عدة مطروحة ضمن الخطط المعدة لعودة المباريات.

وعاودت الأندية التمارين الفردية للاعبين في مراكزها اعتباراً من الرابع من أيار/مايو، ومن المقرر أن تعود للتمارين الجماعية منذ يوم غد الإثنين.

وقبل ساعات من ذلك، أعطى كونتي إشارة إضافية على أن التباينات، لاسيما بين السلطات السياسية والصحية من جهة، والسلطات الرياضية من جهة أخرى، لا تزال تفرض نفسها.

وقال في مؤتمر صحافي ليل السبت "قبل بدء الموسم، نحتاج إلى بعض الضمانات الإضافية، ومن خلال الحديث إلى وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، يتضح أننا لم نحصل عليها بعد".

وتابع "آمل في أن يكون ذلك ممكناً في أقرب وقت ممكن".

ويتمحور الخلاف حول البروتوكول الصحي الصارم الواجب اعتماده لعودة المباريات، وهو ما بات شرطا أساسياً لأي بطولة كروية تريد استئناف منافساتها، كما فعلت البوندسليغا الألمانية اعتبارا من أمس السبت.

ويرى العديد من الأندية أن البروتوكول الصحي الذي عانى الاتحاد المحلي للعبة من أجل التوصل إليه بناء على توصيات اللجنة الفنية والعلمية التي تقدم المشورة للحكومة بشأن "كوفيد-19"، صارم جداً بشكل يجعله غير قابل للتنفيذ.

وتدور الاشكالية الأساسية حول نقطتين.

تتعلق الأولى بالصعوبات اللوجستية التي تواجها الأندية في إجراءات المعسكرات التدريبية المغلقة التي تستمر 15 يوماً اعتبارا من الإثنين.

نظرياً، يجب على اللاعبين العمل والأكل والنوم في مراكز التدريب أو في فندق مخصص بالكامل لفريقهم لتجنب خطر التقاط العدوى، لكن العديد من الأندية لا تملك هذه المرافق.

أما الإشكالية الثانية، فتتعلق بالحجر الصحي الجماعي، أي عزل كامل أفراد الفريق في حال تبينت إصابة أحدهم بـ"كوفيد-19".

وتحبذ الأندية اتباع النموذج الألماني، أي أن يتم حجر المصاب فقط وليس الفريق بأكمله.

إصابتان بلا عوارض في بارما

وسبق لأندية إيطالية عدة منها فيورنتينا وسمبدوريا، أن أعلنت مؤخرا تسجيل إصابات بـ"كوفيد-19" في صفوفها.

وليل السبت، انضم بارما إليها بإعلان إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا، ما تطلب وضعهما في الحجر.

وأشار النادي في بيان الى ان أفراده خضعوا لفحوص كشف "كوفيد-19"، وأتت كل النتائج سلبية باستثناء لاعبَين لا تظهر عليهما أي عوارض للمرض.

وأوضح "جاءت نتيجتهما إيجابية في الفحص الأول وسلبية في الفحص الثاني الذي أجري بعد 24 ساعة"، مشيرا الى ان اللاعبين اللذين لم يسمهما "في حالة ممتازة ولا تظهر عليهما أي عوارض، وتم على رغم ذلك عزلهما بشكل فوري وسيراقبهما النادي بشكل دائم".

وأحصت إيطاليا حتى السبت (بحسب مصادر أ ف ب الرسمية) أكثر من 32 ألف وفاة معلنة بـ"كوفيد-19"، وهي تعمل بشكل تدريجي على الحد من تدابير الإغلاق التي فرضت منذ آذار/مارس.

وأعلنت السلطات السبت انها ستعيد فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثالثمن حزيران/يونيو.