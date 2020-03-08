العربية
English
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

رئيس نقابة اللاعبين الإيطاليين يطالب بتعليق الدوري وبالوتيلي يخرج عن صمته

من قبل

انضم رئيس نقابة اللاعبين الإيطاليين داميانو توماسي إلى قائمة الشخصيات الرسمية التي تدعو إلى وقف الدوري الإيطالي، بسبب تصاعد أزمة فيروس  "كورونا".

AFP

وحثّ توماسي على إيقاف الدوري الإيطالي عبر تغريدةٍ نشرها في حسابه على تويتر، قائلاً: "دعونا نوقف الدوري، هل نريدُ شيئاً بعد؟ أوقفوا كرة القدم ... وأرفقَ تغريدته بهاشتاغ (الصحة تأتي أولاً)".

ويأتي ذلك وسط مخاوف من قرار إغلاق إقليم "لومبارديّا" وإحدى عشرة منطقة أخرى، وتأثيره على تنقل اللاعبين وسفرهم.

من جهته قال ماريو بالوتيلي أحد أشهر اللاعبين الإيطاليين ونجم بريشيا الحالي: "يجب أن نستيقظ" مضيفاً أنّ المال ليس أهم من صحة الرياضيين.

وتابع بالوتيلي أنّ لعب المباريات يعني بجميع الأحوال السفر والاختلاط بأشخاص آخرين موضحاً بأنّه لا يريد أن يتسبب بمرض والدته من خلال اللقاء الذي يجمعه بها كل يوم.

فيروس كورونا
السابق وزير الرياضة الإيطالي يدعو إلى
اقرأ
وزير الرياضة الإيطالي يدعو إلى تعليق دوري كرة القدم بسبب فيروس كورونا
التالي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يد
اقرأ
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يدعو لاجتماع استثنائي الثلاثاء

آخر الأحداث