رئيس نابولي يؤكد رحيل غاتوزو



أنهى الفريق الجنوبي الدوري الإيطالي في المركز الخامس، على بعد نقطة يتيمة من يوفنتوس الذي خطف المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الأم.



وكتب أوريليو دي لورنتيس على تويتر: "عزيزي رينو (لقب غاتوزو)، أنا سعيد كوني أمضيت معك موسمين، شكرًا لعملك، أتمنى لك التوفيق أينما ذهبت".

Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 23, 2021



وتوترت العلاقة بين الرجلين في الآونة الأخيرة حيث فرض النادي مقاطعة إعلامية لعدة أشهر.



تولى لاعب ومدرب ميلان السابق المسؤولية على رأس الجهاز الفني لنابولي في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد إقالة كارلو أنشيلوتي.



ويرتبط غاتوزو المتوج بكأس العالم عام 2006 بالانتقال إلى فيورنتينا أو توتنهام الإنكليزي.