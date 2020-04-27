رئيس لاتسيو يؤيد فكرة مباراة "فاصلة" على اللقب ضد يوفنتوس

وكان يوفي متقدماً على لاتسيو في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة قبل أن يتم إيقاف الدوري في آذار/ مارس بسبب وباء فيروس كورونا.

ويتم تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة في إيطاليا اعتباراً من يوم الاثنين، وهناك خطط للسماح للفرق بالعودة إلى التدريب في 18 أيار/ مايو.

ولم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن كيفية استئناف موسم الدوري الإيطالي 2019-2020 ، حيث لا يزال أمام يوفنتوس ولاتسيو 12 مباراة للعب، بما في ذلك لقاء مباشر بينهما في ملعب يوفي كان من المقرر في البداية في 26 أبريل.

وفاز نادي العاصمة بلقاء الذهاب ضد يوفي 3-1 في ديسمبر/ كانون الأول كما فاز نسور لاتسيو بنفس النتيجة بعد ذلك بثلاثة أسابيع، على لقب كأس السوبر.

ويدعم لوتيتو فكرة إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين إذا لزم الأمر ، خاصة أنه يعتقد أن قرار لاتسيو بالتركيز على الدوري بدلاً من الدوري الأوروبي لن يمنح فريقه ميزة بعد الآن لأن جدول المباريات سيكون مزدحماً إذا تقرر استئناف البطولة.

وقال لوتيتو لصحيفة "La Repubblica": في المباراة الأولى ضد يوفنتوس، فزنا 3-1، وفزنا بالسوبر نفس النتيجة أمامهم، ولا يزال يتعين علينا لعب المباراة الثانية في الدوري، من أجل الإنصاف، فريق مثل إنتر، الذي لديه أقل بـ8 نقاط منا، أو أتالانتا، الذي لديه 14 نقطة أقل، أخبرني إذا كان يجب أن يشارك في مثل هذه المباراة".

وتابع رئيس لاتسيو: "نعم ، سأقبل بمباراة فاصلة. لكنني لم أطرح هذا الحل بنفسي أبداً، لقد اتخذنا خياراً، معتقدين أنه لا يمكننا اللعب على ثلاث جبهات، لقد ضحينا بالدوري الأوروبي، بالنظر إلى السفر وضغط المباريات".

وختم حديثه "لذا، كنا نلعب مرة في الأسبوع بينما يلعب الآخرون مرتين. إذا عاد الدوري، سنلعب مرتين في الأسبوع، وسنفقد هذه ميزة. لكنني أفكر في مصالح 20 نادياً".