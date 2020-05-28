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رئيس بريشيا مستاء من بالوتيلي

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أكد رئيس نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم أنه "مستاء" من مهاجمه ماريو بالوتيلي الذي لم يظهر أي انتماء إلى نادي المدينة التي نشأ فيها، مشيرا إلى أنه يأسف على هذا الرهان الخاسر.

Reuters

وقال ماسيمو تشيلينو في حديث مع قناة "تيلي لومبارديا" إن "ماريو شاب فريد ومن الواضح أن روحه لم تعد معنا. وهو أمر لا يختلف كثيرا عما كان عليه دائما".

وأضاف "أحبه وكنتُ آمل أن يشكل اللعب في دياره ورغبته في العودة الى المنتخب أمرا إيجابيا له. جميعنا مستاؤون".

وانضم بالوتيلي صيف العام الماضي من مرسيليا الفرنسي الى بريشيا، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني والذي عاد هذا الموسم إلى دوري الأضواء "سيري أ"، لكنه لم يرتق إلى مستوى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة مع النادي الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري.

كما عانى "المشاغب" من مشاكل سلوكية مع مدربيه، فيما أشارت تقارير صحافية محلية إلى أنه لم يبل حسنا في التدريبات التي استؤنفت في الرابع من أيار/مايو بعد توقف المنافسات منذ آذار/مارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف تشيلينو "سيكون من الخطأ تحميل ماريو المسؤولية كلها، ولكن هناك خيبة أمل، ربما من ناحيته أيضا".
                  
                  
 

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