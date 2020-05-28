رئيس بريشيا مستاء من بالوتيلي

وقال ماسيمو تشيلينو في حديث مع قناة "تيلي لومبارديا" إن "ماريو شاب فريد ومن الواضح أن روحه لم تعد معنا. وهو أمر لا يختلف كثيرا عما كان عليه دائما".

وأضاف "أحبه وكنتُ آمل أن يشكل اللعب في دياره ورغبته في العودة الى المنتخب أمرا إيجابيا له. جميعنا مستاؤون".

وانضم بالوتيلي صيف العام الماضي من مرسيليا الفرنسي الى بريشيا، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني والذي عاد هذا الموسم إلى دوري الأضواء "سيري أ"، لكنه لم يرتق إلى مستوى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة مع النادي الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري.

كما عانى "المشاغب" من مشاكل سلوكية مع مدربيه، فيما أشارت تقارير صحافية محلية إلى أنه لم يبل حسنا في التدريبات التي استؤنفت في الرابع من أيار/مايو بعد توقف المنافسات منذ آذار/مارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف تشيلينو "سيكون من الخطأ تحميل ماريو المسؤولية كلها، ولكن هناك خيبة أمل، ربما من ناحيته أيضا".





