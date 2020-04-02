رئيس بريتشيا يهدد بالانسحاب إذا عاد الدوري الإيطالي

واتخذت إيطاليا إجراءات العزل العام منذ التاسع من آذار/مارس وقال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي يوم الأربعاء إن هذه القيود ستبقى حتى 13 نيسان/أبريل الجاري على الأقل.

وأضاف كونتي أن الحكومة ستبدأ تخفيف بعض القيود بعد موافقة المستشارين العلميين، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وفي المقابل لا يوجد أي مؤشرات على موعد استئناف مباريات كرة القدم أو حتى تدريبات الأندية في إيطاليا.

وقال ماسيمو تشيلينو رئيس بريتشيا لصحيفة غازيتا ديلو سبورت يوم الخميس ”لم يعد هناك أي منطق في هذا الموسم“.

وأضاف ”لقد توقفنا ولن يعود أي فريق كما كان وستقام المباريات خلف الأبواب المغلقة كما أن هناك خطورة على صحة الرياضيين. بالنسبة لي العودة إلى العمل سيعد نوعا من الجنون التام“.

وتابع ”إذا أجبرونا على اللعب، فإني سأرغب في عدم الدفع بالفريق والخسارة 3-صفر احتراماً لمواطني بريتشيا وأحبائهم غير الموجودين معنا“.

وعادة ما يعتبر الفريق المنسحب مهزوما 3-صفر.

كما رفض تشيلينو فكرة امتداد الموسم إلى آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر وفند تكهنات أنه يفعل ذلك لإنقاذ بريشيا من الهبوط قائلا إن الفريق يستحق الوجود في مكانه الحالي ”وأنا المسؤول عن ذلك“.