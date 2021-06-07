دي فرانشيسكو مدرباً لفيرونا

وأفاد فيرونا، صاحب المركز العاشر في الدوري الايطالي الموسم المنصرم، في صفحته على موقعه الرسمي أنه تعاقد مع دي فرانشيسكو (51 عاماً) لمدة عامين، وتحديداً حتى حزيران/يونيو 2023، ليحل بدلاً من يوريتش (45 عاماً) المقال من مهامه في أيار/مايو الماضي.

وتتضمن المسيرة التدريبية للإيطالي دي فرانشيسكو إلى جانب كالياري، اشرافه على أندية ليتشي (2011-2012) وساسوولو (2012-2017) وروما (2017-2019).

ولم يتمكن دي فرانشيسكو الذي خاض على مقاعد المدربين 254 مباراة في الـ "سيري أ" من فرض أفكاره في جزيرة ساردينيا، حيث أقاله كالياري بعد سلسلة من 16 مباراة متتالية من دون فوز حيث كان مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية باحتلاله للمركز 18، واسند المسؤولية التقنية في الفريق الأوّل إلى ليوناردو سيمبليتشي الذي قاده للمركز السادس عشر.

وكان كالياري أعلن في وقت سابق الإثنين انه توصل إلى اتفاق رضائي لانهاء عقد دي فرانشيسكو ومعاونيه الذي ظل سارياً على الرغم من اقالته في شباط/فبراير الماضي.

ويشهد الدوري الإيطالي منذ أسبوعين إقالات وتنقلات بالجملة للمدربين شملت 10 مدربين من الأندية العشرين.

وحدهما ميلان الوصيف وأتالانتا برغامو الثالث سيخوضان الموسم المقبل بمدربيهما ستيفانو بيولي وجان بييرو غاسبريني، فيما دخلت باقي الأندية في لعبة الكراسي الموسيقية المتكررة في هذا الوقت من العام لكنها بلغت هذا الموسم وتيرة نادراً ما يتم رؤيتها.