دي بياجو مدرباً لسبال بدلاً من سيمبليتشي

وأشار النادي إلى أن المدافع السابق دي بياجو (48 عاماً)، وقع عقداً يمتد حتى نهاية حزيران/يونيو القادم، وسيتولى الإشراف على الفريق في أول مباراة رسمية له ضد مضيفه ليتشي في المرحلة الرابعة والعشرين السبت.

وأفاد سبال في وقت سابق اليوم أنّ سيمبليتشي (52 عاماً)، أقيل من منصبه بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها منذ مطلع الموسم على رأس الإدارة الفنية للفريق الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري.



وخسر سبال الأحد على أرضه أمام ضيفه ساسوولو 1-2 ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المحلي، ليرفع عدد خساراته إلى 16 في 23 مباراة، وأربع في اخر خمس مباريات.



وتسلم سيمبليتشي (52 عاماً) مهامه على رأس الجهاز الفني لسبال في كانون الأول/ديسمبر 2014، ونجح بقيادته للصعود من الدرجة الثالثة حتى الأولى، في موسم 2017-2018 وذلك للمرة الأولى منذ 49 عاماً.



ويحتل سبال المركز العشرين الأخير في الدوري برصيد 15 نقطة، وهو أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر، وهو أفضل ترتيب له.



واللافت أن الانتصارات الأربعة التي حققها سبال جاءت على فرق تفوقه في المستوى، حيث فاز على مضيفيه أتالانتا وتورينو بنتيجة واحدة 2-1، وعلى ضيفيه لاتسيو الثالث بهدفين لهدف أيضا، وبارما 1-صفر.