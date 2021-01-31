English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

ديلوفيو ينتقل بشكل دائم إلى أودينيزي

من قبل

انتقل المهاجم الإسباني الدائم الترحال جيرارد ديلوفيو بشكل دائم إلى أودينيزي الإيطالي، بعد قدومه على سبيل الإعارة في تشرين الأول/اكتوبر من واتفورد الإنكليزي.

AFP

قال النادي الإيطالي في بيان "يسعد نادي أودينيزي كالتشو أن يعلن الانتقال الدائم لجيرار ديلوفيو من واتفورد".

تابع "يوقع الآن عقداً يربطه بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

يذكر أن ناديي واتفورد وأودينيزي تملكهما عائلة بوتسو الإيطالية.

ويتميز ديلوفيو (26 عاماً و4 مباريات دولية) بكثرة تنقلاته، فقد حمل ألوان أندية برشلونة، إيفرتون وواتفورد الإنكليزيين، إشبيلية، ميلان وأودينيزي الإيطاليين في العقد الأخير.

بدا واعداً في بداية مشواره مع برشلونة في عام 2011، لكن كثرة النجوم آنذاك في الفريق الكاتالوني دفعته الى خوض عدة إعارات بحيث لم يستمر مع أنديته لفترة طويلة، باستثناء مشواره الأخير مع واتفورد في "بريميرليغ".

أودينيزي الإيطالي واتفورد جيرارد ديلوفيو
السابق إنتر يكتسح بينفينتو ويعزز موقع
اقرأ
إنتر يكتسح بينفينتو ويعزز موقعه في المركز الثاني
التالي

آخر الأحداث