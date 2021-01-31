ديلوفيو ينتقل بشكل دائم إلى أودينيزي

قال النادي الإيطالي في بيان "يسعد نادي أودينيزي كالتشو أن يعلن الانتقال الدائم لجيرار ديلوفيو من واتفورد".

تابع "يوقع الآن عقداً يربطه بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

يذكر أن ناديي واتفورد وأودينيزي تملكهما عائلة بوتسو الإيطالية.

ويتميز ديلوفيو (26 عاماً و4 مباريات دولية) بكثرة تنقلاته، فقد حمل ألوان أندية برشلونة، إيفرتون وواتفورد الإنكليزيين، إشبيلية، ميلان وأودينيزي الإيطاليين في العقد الأخير.

بدا واعداً في بداية مشواره مع برشلونة في عام 2011، لكن كثرة النجوم آنذاك في الفريق الكاتالوني دفعته الى خوض عدة إعارات بحيث لم يستمر مع أنديته لفترة طويلة، باستثناء مشواره الأخير مع واتفورد في "بريميرليغ".